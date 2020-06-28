Жителям Баварии предложат бесплатный тест на COVID-19

Правительство немецкой федеративной земли Бавария предложит своим жителям пройти тест на коронавирус. Правительство готово покрыть все расходы, если этого не сможет сделать страховая компания.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

О намерении правительства сделать доступным для всех жителей земли тест на коронавирус заявила сегодня министр здравоохранения Баварии Мелани Гумль. Однако, этот тест не будет принудительным, поэтому врачи не обязаны предлагать его своим пациентам.

В немецком Минздраве сдержанно отреагировали на идею федеральной земли ввести бесплатный тест на коронавирус, отметив, что масштабное тестирование эффективно для сдерживания региональных вспышек.

"Впрочем, тест - это всегда только срез ситуации в определенный момент. Он не должен создавать фальшивое ощущение безопасности", - подчеркнул министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп предложил замедлить тестирование на коронавирус в США, но в Белом доме утверждают, что президент пошутил.

Кроме того, в мае в Украине начал действовать закон, предусматривающий массовое тестирование на коронавирус.