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Жителя Винницкой области приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с ГРУ России

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Винницкая область, Понедельник 08 мая 2023 16:48
Жителя Винницкой области приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с ГРУ России Фото: Прокуратура (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Винницкой области передавал важную информацию о Силах обороны Украины представителю ГРУ России. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

"Житель города Жмеринка собирал и передавал информацию о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины. Также посылал разведданные об объектах критической и гражданской инфраструктуры на территории Жмеринки", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался бывший советский военный, который в начале 1990-х уволился из армии. Тогда его завербовала российская военная разведка и перевела в режим ожидания.

"Осужденный за денежное вознаграждение присылал ему запрашиваемую информацию с геометками, фото- и видеофайлами. В частности, предоставил врагу сведения о местонахождении в городе органов власти, заведений здравоохранения, объектов связи и энергетики, железнодорожного сообщения", - добавили в прокуратуру.

Он признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

Жительница Донецкой области передавала представителю Генштаба РФ информацию об украинских военных. За это ее приговорили к 12 годам тюрьмы.

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