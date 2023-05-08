Жителя Винницкой области приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с ГРУ России
Житель Винницкой области передавал важную информацию о Силах обороны Украины представителю ГРУ России. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
"Житель города Жмеринка собирал и передавал информацию о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины. Также посылал разведданные об объектах критической и гражданской инфраструктуры на территории Жмеринки", - говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался бывший советский военный, который в начале 1990-х уволился из армии. Тогда его завербовала российская военная разведка и перевела в режим ожидания.
"Осужденный за денежное вознаграждение присылал ему запрашиваемую информацию с геометками, фото- и видеофайлами. В частности, предоставил врагу сведения о местонахождении в городе органов власти, заведений здравоохранения, объектов связи и энергетики, железнодорожного сообщения", - добавили в прокуратуру.
Он признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.
Жительница Донецкой области передавала представителю Генштаба РФ информацию об украинских военных. За это ее приговорили к 12 годам тюрьмы.
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