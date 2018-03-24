Изъятое направлено на экспертизу

У жителя Одесской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу.

Отмечается, что правоохранители проводят превентивные мероприятия, направленные на выявление огнестрельного оружия и взрывчатки и предотвращение совершения правонарушений с его применением.

Фото: изъятое оружие и боеприпасы (пресс-служба Национальной полиции)

Напомним, 23 марта сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконный оборот оружия в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях.

Кроме этого, в Волынской области в лесополосе обнаружили схрон с боеприпасами.