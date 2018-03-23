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СБУ блокировала незаконный оборот оружия в нескольких регионах Украины

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 15:04
Фото: изъятое оружие (пресс-служба СБУ)
Фото: изъятое оружие (пресс-служба СБУ)

В Волынской области в лесополосе обнаружили схрон с боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконный оборот оружия в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, было задержано жителя Тысменицы в Ивано-Франковской области за незаконное хранение оружия для дальнейшего сбыта. Во время обысков в его доме правоохранители изъяли пистолет "ТТ", три ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и более 300 патронов различного калибра. Также были обнаружены комплектующие к оружию.

"В Одессе во время проведения санкционированных обысков по месту проживания жителя областного центра сотрудники СБ Украины обнаружили три запалы ручных гранат, более сотни патронов различного калибра, холодное оружие и имитационный снаряд военного образца с взрывчаткой", - сообщают в СБУ.

В доме жителя Новой Березовки Харьковского района правоохранители изъяли из незаконного оборота около 500 патронов калибра 5,45 мм.

 

Фото: изъятое оружие (пресс-служба СБУ)

На Волыни правоохранители обнаружили в Ковельском районе тайник с боеприпасами. Из тайника, оборудованного в лесополосе, сотрудники СБУ изъяли две ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, гранатометний выстрел ВОГ-25 и 50 патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Напомним, 20 марта сообщалось, что пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 10 тысяч боеприпасов.

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Теги публикации: оружие, оборот, боеприпасы, Служба безопасности Украины    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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