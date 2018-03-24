Вилучене направлено на експертизу

У жителя Одеської області правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Під час обшуку у домоволодінні 41-річного жителя міста Біляївка правоохоронці виявили та вилучили 9 ручних протитанкових гранатометів, 2 тротилових шашки, 2 ручних гранати та більше 200 патронів різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Вилучене направлено на експертизу.

Зазначається, що правоохоронці проводять превентивні заходи, спрямовані на виявлення вогнепальної зброї та вибухівки і запобігання вчиненню правопорушень з її застосуванням.

Фото: вилучена зброя та боєприпаси (прес-служба Національної поліції)

Нагадаємо, 23 березня співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконний обіг зброї в Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях.

Крім цього, у Волинській області у лісозмузі виявили схрон з боєприпасами.