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Жителя Луганської області засудили до 15 років за допомогу росіянам у штурмі Бахмута

Ілюстративне фото: жителя Луганської області засудили за допомогу росіянам у штурмі Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителя Луганської області засудили до 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами. Він допомагав штурмувати українські території біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними слідства, 50-річний житель одного із тимчасово захоплених селищ у Луганській області вступив до лав російської армій. Він приєднався до окупаційного "208-го стрілецького полку "ЛНР" Південного військового округу збройних сил Росії.

Чоловік пройшов навчання з тактичної підготовки, у тому числі щодо ведення штурмових дій в умовах міської забудови. Та був відправлений у район Бахмута для стримування контрнаступальних операцій українських захисників.

Там він потрапив у полон під час контрнаступу ЗСУ під Бахмутом у липні цього року.

Суд визнав бойовика винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Вироки для зрадників України

В Україні суди регулярно виносять обвинувальні вироки поплічникам РФ і зрадникам із держструктур.

Нещодавно в Донецькій області винесли вироки двом навідникам, які зливали ворогові інформацію про розташування ЗСУ. Чоловіки отримали по більш ніж 8 років за ґратами.

Також повідомлялось, що ще трьох зрадників, які допомагали російським загарбникам під час окупації територій у Харківській та Херсонській областях, засудили до тюремного ув'язнення.

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