Жителя Луганской области приговорили к 15 годам за помощь россиянам в штурме Бахмута

По данным следствия, 50-летний житель одного из временно захваченных поселков в Луганской области вступил в ряды российской армии. Он присоединился к оккупационному "208-му стрелковому полку "ЛНР" Южного военного округа вооруженных сил России.

Мужчина прошел обучение по тактической подготовке, в том числе по ведению штурмовых действий в условиях городской застройки. Был отправлен в район Бахмута для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников.

Там он попал в плен во время контрнаступления ВСУ под Бахмутом в июле этого года.

Суд признал боевика виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Приговоры для предателей Украины

В Украине суды регулярно выносят обвинительные приговоры приспешникам РФ и предателям из госструктур.

Недавно в Донецкой области вынесли приговоры двум наводчикам, которые сливали врагу информацию о расположении ВСУ. Мужчины получили по более 8 лет за решеткой.

Также сообщалось, что еще трое предателей, которые помогали российским захватчикам во время оккупации территорий в Харьковской и Херсонской областях, приговорили к тюремному заключению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.