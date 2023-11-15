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"Здавали" патріотів і грабували місцевих: ще кількох колаборантів засудили до в'язниці

Середа 15 листопада 2023 14:04
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"Здавали" патріотів і грабували місцевих: ще кількох колаборантів засудили до в'язниці Фото: за матеріалами СБУ було засуджено ще трьох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Ще трьох зрадників, які допомагали російським загарбникам під час окупації територій у Харківській та Херсонській областях, засудили суд до тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

За даними слідства, ці колаборанти були призначені противником у російські окупаційні "адміністрації" у цих регіонах.

"Там вони "зливали" місця перебування учасників руху опору, брали участь у розграбуванні майна місцевих жителів та проводили незаконні референдуми"", - розповіли у спецслужбі.

Діяльність колаборантів у Харківській області

Один із засуджених очолив такий "орган" інтервентів на території Кіндрашівської сільської громади, а інший став "помічником" гауляйтера Чугуївського району Харківської області, додали в СБУ.

Фігуранти допомагали російським окупантам поширювати кремлівський режим та придушувати рух спротиву у прикордонних районах Харківської області. Для цього поплічники ворога показували загарбникам адреси проживання учасників АТО та сімей українських захисників.

Також вони "водили" російських військових приватними домоволодіннями, з яких люди виїхали на підконтрольну Україні територію, після чого разом із загарбниками пограбували ці будинки.

"Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали обох зловмисників під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях області", - розповіли СБУ.

Зрадниця з Херсонської області

Ще однією помічницею інтервентів виявилася жителька Бериславського району Херсонської області. Після захоплення ворогом села Дудчани вона увійшла до окупаційного "виборчкому РФ" у цьому населеному пункті.

Жінка здійснювала обходи приватних будинків та закликала односельців "голосувати за приєднання" регіону до складу РФ.

"Під час таких рейдів колаборантка брала з собою "виборчу урну" для фейкових бюлетенів. Крім того, зловмисницю супроводжували озброєні окупанти, які погрожували людям ув'язненням у разі відмови брати участь у незаконному плебісциті", - зазначають у спецслужбі.

За таку співпрацю з агресором зрадниця отримала "одноразову" грошову виплату у розмірі 50 тисяч рублів.

Жінка була затримана співробітниками СБУ після деокупації правобережної Херсонщини.

Які терміни дали колаборантам

На підставі вилучених доказів суд визнав усіх трьох зловмисників за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Підсудні одержали тюремний термін до 6 років.

Раніше повідомлялося, що під Херсоном затримали колаборанта, який допомагав російським окупантам проводити "референдум".

Перед цим у Харківській обласній прокуратурі розповіли, що під суд піде організаторка "референдуму" російських загарбників у цьому регіоні.

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Служба безпеки України
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