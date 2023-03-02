Жителя Івано-Франківська засудили до п'яти років тюрми за підтримку армії РФ

"Уродженець республіки Казахстан, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, з початком збройної агресії поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він публічно виправдовував збройну агресію РФ та звеличував російську владу.

"Війська загарбників він називав "визволителями", а захоплені українські міста - "звільненими від нацизму", - додали у прокуратурі.

Суд визнав винним місцевого жителя за фактом поширення матеріалів з виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти України. Йому призначили 5 років ув’язнення.