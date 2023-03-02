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Жителя Івано-Франківська засудили до п'яти років тюрми за підтримку армії РФ

Фото: Жителя Івано-Франківська засудили до 5 років тюрми за підтримку армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Івано-Франківська у соціальних мережах підтримував армію РФ та її вторгнення до України. Його затримали та засудили до 5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Уродженець республіки Казахстан, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, з початком збройної агресії поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він публічно виправдовував збройну агресію РФ та звеличував російську владу.

"Війська загарбників він називав "визволителями", а захоплені українські міста - "звільненими від нацизму", - додали у прокуратурі.

Суд визнав винним місцевого жителя за фактом поширення матеріалів з виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти України. Йому призначили 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, що жителька Харківської області співпрацювала з окупантами та отримала фейкову посаду в "адміністрації" РФ. За це її засудили до 5 років тюрми.

В Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.

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