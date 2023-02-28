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Жительку Харківської області засудили на 5 років тюрми за роботу в "адміністрації" РФ

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Харківська область, Вівторок 28 лютого 2023 22:28
Жительку Харківської області засудили на 5 років тюрми за роботу в "адміністрації" РФ Фото: Жительку Харківської області засудили на 5 років тюрми за роботу в "адміністрації" РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Харківської області співпрацювала з окупантами та отримала фейкову посаду в "адміністрації" РФ. За це її засудили до 5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Під час окупації с. Морозівка Ізюмського району жінка, яка працювала в місцевому будинку культури, вирішила співпрацювати з представниками ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Вона збирала паспортні дані місцевих мешканців, проводила збори і надавала вказівки підлеглим.

"У серпні за віддану службу загарбникам жінка отримала підвищення та обійняла посаду "начальника Савинського територіального відділу Ізюмської ВЦА", - додали у прокуратурі.

Колаборантка брала участь у "нарадах керівників відділів" окупаційної влади, забезпечувала оформлення "документації" стосовно прийому працівників та організовувала роботу "відділу". Суд визнав винною 44-річну жінку в колабораційній діяльності та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 лютого в Києві засудили жительку столиці, яка здавала місцеперебування українських військових російській службі безпеки.

В Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.

В Україні суд виніс вирок чотирьом колаборантам, які коригували російські обстріли українських шкіл та лікарень.

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