Жителя Черкас відправили до в'язниці, він здавав росіянам позиції ППО

Деталі справи

Чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, завдаючи шкоди обороноздатності України.

З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб.

"За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкаської області", - йдеться в повідомленні.

Фото: Суд (facebook.com/pgo.gov.ua)

До кожного повідомлення він додавав скріншот карт у програмі "Google Maps" з точними координатами.

Чоловіка відправили до в'язниці

За кілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану "роботу" 27 600 гривень.

Суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних сил України

Йому призначено покарання - 9 років позбавлення волі. До вироку суду він перебував під вартою.

Вироки для зрадників і окупантів

Ми повідомляли, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.