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Жителя Чехії видворять із Праги за спроби зірвати прапор України

Фото: Прапор Чехії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Чехії намагався зірвати прапор України в місцевому музеї. Його засудили до умовного терміну, а також постановили видворити з Праги на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Окружного суду Праги, про яке пише České noviny.

Ярослав Попелка, який у середині березня закликав зірвати український прапор із Національного музею на антиурядовій демонстрації в Празі, був засуджений до чотирьох місяців умовно.

Також його засудили до півтора року випробувального терміну. При цьому йому заборонили перебувати в Празі протягом 18 місяців.

Суддя Єва Швіглерова заявила, що Попелка намагався підбити натовп, щоб вони всі увірвалися до музею і тим самим вчинили злочин.

Прокурор повідомив, що Попелка підбурював натовп увірватися в будівлю Національного музею і зняти прапор України, який вивішували на знак солідарності з країною, що зіткнулася з російською агресією.

Позиція Попелки

Попелка заявив сьогодні суду, що він і його група вважають неприйнятним вивішування прапора іноземної держави в Національному музеї.

За його словами, цей символ турбує багатьох, а спроби прибрати його він пов'язав зі своєю думкою про те, що Україна несе відповідальність за вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину 1968 року. Він також висловив намір продовжити спроби зняти прапор із будівлі. Однак водночас він заявив, що не хоче жодного насильства.

Суд призначив йому умовний термін, а також заборонив перебувати у Празі протягом року.

Нагадаємо, що у Чехії скасували виправдувальний вирок росіянина Олександра Франчетті. Його звинувачують у причетності до затримання 11 людей під час окупації Криму у 2014 році.

Також в Чехії засудили чоловіка, який носив літеру "Z" і логотип російської групи найманців "Вагнера" під час антиурядової демонстрації на Вацлавській площі.

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