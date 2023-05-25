У Чехії скасували виправдувальний вирок росіянину Франчетті, який воював проти України

У Чехії скасували виправдувальний вирок росіянина Олександра Франчетті. Його звинувачують у причетності до затримання 11 людей під час окупації Криму у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Високого апеляційного суду Праги, про яке пише телеканал CT24 .

Справу доведеться повторно розглядати у Празькому муніципальному суді. Його можуть засудити до позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років за створення організованої злочинної групи з метою скоєння теракту.

Після винесення виправдувального вироку у жовтні минулого року суд звільнив Фрачетті з-під варти. Російські ЗМІ повідомляли, що чоловік залишив Чехію та повернувся до Росії.

Прокурор Марек Бодлак заявив, що чоловік не зобов'язаний повідомляти про свій від'їзд, оскільки виправдувальний вирок вже був винесений.

У обвинувальному висновку стверджується, що Фрачетті, який раніше постійно проживав у Чехії, у лютому 2014 року виїхав з Воронежа до Севастополя. Там він став співзасновником організованої збройної групи Оборона Севастополя. Він створив угруповання з 12 осіб під назвою "Північний вітер", яке він фінансував і був його ватажком.

Екстрадиція в Україну

У 2021 році за запитом України, затримали росіянина Олександра Франчетті у Празі. Празький міський суд схвалив екстрадицію, але чоловік подав апеляцію до Верховного суду.

Пізніше Верховний суд Праги відмовив Україні в екстрадиції росіянина Олександра Франчетті, який підозрюється в участі в російській окупації Криму.