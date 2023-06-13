Жителя Чехии выдворят из Праги за попытки сорвать флаг Украины

Ярослав Попелка, который в середине марта призвал сорвать украинский флаг с Национального музея на антиправительственной демонстрации в Праге, был приговорен к четырем месяцам условно.

Также его приговорили к полутора годам испытательного срока. При этом ему запретили находиться в Праге в течение 18 месяцев.

Судья Ева Швиглерова заявила, что Попелка пытался подбить толпу, чтобы они все ворвались в музей и тем самым совершили преступление.

Прокурор сообщил, что Попелка подстрекал толпу ворваться в здание Национального музея и снять флаг Украины, который вывешивали в знак солидарности со страной, столкнувшейся с российской агрессией.

Позиция Попелки

Попелка заявил сегодня суду, что он и его группа считают неприемлемым вывешивание флага иностранного государства в Национальном музее.

По его словам, этот символ беспокоит многих, а попытки убрать его он связал со своим мнением о том, что Украина несет ответственность за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Он также выразил намерение продолжить попытки снять флаг со здания. Однако при этом он заявил, что не хочет никакого насилия.

Суд назначил ему условный срок, а также запретил находиться в Праге в течение года.