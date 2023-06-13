Жителя Чехии выдворят из Праги за попытки сорвать флаг Украины

Житель Чехии пытался сорвать флаг Украины в местном музее. Его приговорили к условному сроку, а также постановили выдворить из Праги на год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Окружного суда Праги, о котором пишет "Českej noviny".
Ярослав Попелка, который в середине марта призвал сорвать украинский флаг с Национального музея на антиправительственной демонстрации в Праге, был приговорен к четырем месяцам условно.
Также его приговорили к полутора годам испытательного срока. При этом ему запретили находиться в Праге в течение 18 месяцев.
Судья Ева Швиглерова заявила, что Попелка пытался подбить толпу, чтобы они все ворвались в музей и тем самым совершили преступление.
Прокурор сообщил, что Попелка подстрекал толпу ворваться в здание Национального музея и снять флаг Украины, который вывешивали в знак солидарности со страной, столкнувшейся с российской агрессией.
Позиция Попелки
Попелка заявил сегодня суду, что он и его группа считают неприемлемым вывешивание флага иностранного государства в Национальном музее.
По его словам, этот символ беспокоит многих, а попытки убрать его он связал со своим мнением о том, что Украина несет ответственность за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Он также выразил намерение продолжить попытки снять флаг со здания. Однако при этом он заявил, что не хочет никакого насилия.
Суд назначил ему условный срок, а также запретил находиться в Праге в течение года.
Напомним, что в Чехии был отменен оправдательный приговор россиянина Александра Франчетти. Его обвиняют в причастности к задержанию 11 человек во время оккупации Крыма в 2014 году.
Также в Чехии был осужден мужчина, носивший букву "Z" и логотип российской группы наемников "Вагнера" во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади.
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