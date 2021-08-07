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Жителька Волинської області замовила вбивство екс-чоловіка, щоб не повертати кредит

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Субота 07 серпня 2021 11:35
Жителька Волинської області замовила вбивство екс-чоловіка, щоб не повертати кредит Фото: у Волинській області замовили вбивство чоловіка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Жителька Волинської області замовила вбивство колишнього чоловіка. Зробила це, щоб не повертати оформлений на нього кредит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За "роботу" замовниця обіцяла кілеру 10 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева жителька, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити. Загальна сума - 200 тисяч гривень. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця.

Правоохоронці провели спецоперацію, щоб запобігти вбивству.

Поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

Під час обумовленої̈ зустрічі, поблизу одного з сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючи докази ліквідації колишнього чоловіка. Після чого її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманій вже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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