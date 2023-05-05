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Жительку Донецької області засудили до 12 років тюрми за співпрацю з Генштабом РФ

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Донецької області передавала представнику Генштабу РФ інформацію про українських військових. За це її засудили до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Жінка спілкувалася у месенджері з кадровим співробітником головного розвідувального управління Генштабу РФ. Вона передавала йому інформацію про наявність або відсутність підрозділів Збройних сил України у конкретному місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона надсилала ворогу дані про оперативно-тактичні дії ЗСУ та заходи інженерного забезпечення. Також жінка надавала відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами військових РФ, і місця влучання снарядів.

"Таким чином, вона здійснювала коригування вогню військовими країни-агресора і надавала їм допомогу у веденні бойових дій проти Збройних сил України", - пояснили у прокуратурі.

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що житель Одеси передавав росіянам інформацію про розташування позицій ППО у місті. Правоохоронці його затримали, а суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі.

Колишній працівник колонії у Херсоні під час окупації міста перейшов на бік РФ та отримав за це фейкову "посаду". Правоохоронці виявили та затримали його.

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Російська ФедераціяДонецька областьГенштаб РФВійна в Україні