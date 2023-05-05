Жительку Донецької області засудили до 12 років тюрми за співпрацю з Генштабом РФ

"Жінка спілкувалася у месенджері з кадровим співробітником головного розвідувального управління Генштабу РФ. Вона передавала йому інформацію про наявність або відсутність підрозділів Збройних сил України у конкретному місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона надсилала ворогу дані про оперативно-тактичні дії ЗСУ та заходи інженерного забезпечення. Також жінка надавала відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами військових РФ, і місця влучання снарядів.

"Таким чином, вона здійснювала коригування вогню військовими країни-агресора і надавала їм допомогу у веденні бойових дій проти Збройних сил України", - пояснили у прокуратурі.

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.