Жительку Балаклії засудили на 6 років тюрми за роботу в окупаційній "адміністрації"

Мешканка Балаклії (Харківська область) працювала в окупаційній "адміністрації" РФ. Після звільнення міста її затримали та засудили на 6 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Жінку визнано винною у колабораційній діяльності та призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років з конфіскацією всього належного їй майна.

У прокуратурі зазначили, що жінка керувала діяльністю "відділу", брала участь в нарадах "керівників відділів" окупаційної влади, забезпечувала оформлення "документації" стосовно прийому працівників до тимчасової "цивільної адміністрації" при окупаційній владі.

"У червні жінка добровільно надала згоду представникам РФ щодо призначення її на керівну посаду "начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що місцевий мешканець Ізюма (Харківська область) співпрацював з окупантами та обійняв посаду "поліцейського". Його виявили, затримали та засудили на 12 років тюрми.

Двоє жителів Донецької області передавали РФ інформацію про розміщення блокпостів українських військових в регіоні. Їх затримали та відправили до в’язниці.

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