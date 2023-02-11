Жительницу Балаклеи приговорили к 6 годам тюрьмы за работу в оккупационной "администрации"

Жительница Балаклеи (Харьковская область) работала в оккупационной "администрации" РФ. После освобождения города ее задержали и приговорили к 6 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В июне женщина добровольно дала согласие представителям РФ о назначении ее на руководящую должность "начальника отдела кадрового обеспечения временной гражданской администрации г. Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что женщина руководила деятельностью "отдела", участвовала в совещаниях "руководителей отделов" оккупационных властей, обеспечивала оформление "документации" относительно приема работников во временную "гражданская администрация" при оккупационных властях.

Женщина признана виновной в коллаборационной деятельности и назначена наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в органах государственного управления и органах местного самоуправления сроком на десять лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.