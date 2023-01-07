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Жителів Житомирської та Запорізької областей попередили про вибухи

Фото: жителів Житомирської та Запорізької областей попереджають про планові роботи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі двох областей сьогодні можуть чути вибухи, пов'язані з плановими роботами. Мова йде про Житомирську та Запорізьку області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні може бути чутно вибухи. Зберігайте спокій. Ведуться планові роботи", - йдеться у повідомленні.

Також про вибухи, пов'язані з роботою саперів, попереджає поліція Запорізької області. Фахівці будуть знищувати боєприпаси сьогодні у період з 12:30 до 13:00 біля села Резедівка Вільнянського району.

Нагадаємо, в Україні створили карту вибухонебезпечних територій, аби громадяни могли обрати безпечний маршрут для пересування.

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