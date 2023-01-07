Жителей Житомирской и Запорожской областей предупредили о взрывах

Жители двух областей сегодня могут слышать взрывы, связанные с плановыми работами. Речь идет о Житомирской и Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.
"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня могут быть слышны взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведутся плановые работы", - говорится в сообщении.
Также о взрывах, связанных с работой саперов, предупреждает полиция Запорожской области. Специалисты будут уничтожать боеприпасы сегодня в период с 12:30 до 13:00 возле села Резедовка Вольнянского района.
Напомним, в Украине была создана карта взрывоопасных территорий, чтобы граждане могли выбрать безопасный маршрут для передвижения.
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