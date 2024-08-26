Жителів Житомирської області попередили про небезпеку після ракетного удару

Російські окупанти сьогодні, 26 серпня, вдарили по Житомирській області ракетами з касетними боєприпасами. Вони становлять загрозу для місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Telegram.
"Шановні жителі області, за інформацією спеціальних служб, сьогодні під час масованої ракетної атаки ворог використав ракети з касетною бойовою частиною. Поки що є ймовірність того, що касетні елементи можуть бути поза атакованими об'єктами", - зазначив він.
Бунечко додав, що у разі, якщо мешканці Житомирської області знайшли предмет, який схожий на касетний боєприпас, необхідно:
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні використали велику кількість ракет і дронів у спробі завдати удару по Україні. У різних куточках країни лунали вибухи.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, росіяни випустили понад сотню ракет і близько 100 дронів-камікадзе.
За словами глави держави, були серйозні пошкодження енергооб'єктів. Енергетики працюють, щоб відновити електропостачання.
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