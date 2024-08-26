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Жителів Житомирської області попередили про небезпеку після ракетного удару

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Житомирській області ракетами (naked-science.ru)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 26 серпня, вдарили по Житомирській області ракетами з касетними боєприпасами. Вони становлять загрозу для місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Telegram.

"Шановні жителі області, за інформацією спеціальних служб, сьогодні під час масованої ракетної атаки ворог використав ракети з касетною бойовою частиною. Поки що є ймовірність того, що касетні елементи можуть бути поза атакованими об'єктами", - зазначив він.

Фото: росіяни вдарили по Житомирській області ракетами з касетними боєприпасами (t.me/zhytomyrskaODA)

Бунечко додав, що у разі, якщо мешканці Житомирської області знайшли предмет, який схожий на касетний боєприпас, необхідно:

  • ні в якому разі не наближатися до нього;
  • не чіпати його;
  • викликати поліцію чи рятувальників.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні використали велику кількість ракет і дронів у спробі завдати удару по Україні. У різних куточках країни лунали вибухи.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, росіяни випустили понад сотню ракет і близько 100 дронів-камікадзе.

За словами глави держави, були серйозні пошкодження енергооб'єктів. Енергетики працюють, щоб відновити електропостачання.

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