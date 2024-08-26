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Жителей Житомирской области предупредили об опасности после ракетного удара

Иллюстративное фото: россияне ударили по Житомирской области ракетами (naked-science.ru)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 26 августа, ударили по Житомирской области ракетами с кассетными боеприпасами. Они представляют угрозу для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram.

"Уважаемые жители области, по информации специальных служб, сегодня во время массированной ракетной атаки враг использовал ракеты с кассетной боевой частью. Пока есть вероятность того, что кассетные элементы могут быть вне атакованных объектов", - отметил он. 

Фото: россияне ударили по Житомирской области ракетами с кассетными боеприпасами (t.me/zhytomyrskaODA)

Бунечко добавил, что в случае, если жители Житомирской области нашли предмет, который похож кассетный боеприпас, необходимо:

  • ни в коем случае не приближаться к нему;
  • не трогать его;
  • вызвать полицию или спасателей. 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты сегодня использовали большое количество ракет и дронов в попытке нанести удар по Украине. В разных уголках страны гремели взрывы.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, россияне выпустили более сотни ракет и около 100 дронов-камикадзе.

По словам главы государства, были серьезные повреждения энергообъектов. Энергетики работают, чтобы восстановить электроснабжение.

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