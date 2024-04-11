Жителей Украинки Киевской области призвали закрыть окна после ночной атаки

В Украинке Киевской области мощный пожар после ночной атаки. Жителей города призвали закрыть окна и зарядить электронные устройства.

Об этом заявил глава Украинки Киевской области Александр Туренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды", - заявил он.

При этом он заявил, что оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно.

"Есть все необходимое. При воздушных тревогах в который раз призываю - бегите в укрытие! Война! Это пока все, что могу сказать в настоящее время... Более подробно - позже", - добавил Туренко.