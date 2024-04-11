Жителей Украинки Киевской области призвали закрыть окна после ночной атаки
В Украинке Киевской области мощный пожар после ночной атаки. Жителей города призвали закрыть окна и зарядить электронные устройства.
Об этом заявил глава Украинки Киевской области Александр Туренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды", - заявил он.
При этом он заявил, что оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно.
"Есть все необходимое. При воздушных тревогах в который раз призываю - бегите в укрытие! Война! Это пока все, что могу сказать в настоящее время... Более подробно - позже", - добавил Туренко.
Обстрел Украины
Российские оккупанты во время массированного воздушного удара по Украине 11 апреля, во время которого применили как дроны, так и ракеты, атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, в Киевской области поврежден объект инфраструктуры.
Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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