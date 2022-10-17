Жителів Тернополя та області попередили про можливі аварійні відключення світла
Фото: жителів Тернополя та області попередили про можливі аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Тернополі та області можливі аварійні відключення світла через пошкодження електромереж у сусідніх областях внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала.
"Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області", - написав він.
Зазначимо, що сьогодні Надал заявляв про роботу систем ППО у Тернополі.
Окрім того ДТЕК повідомляло про чергову серію ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого постраждало одне з енергетичних підприємств.
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