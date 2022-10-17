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У Тернополі спрацювала ППО: що відомо

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Тернопіль, Понеділок 17 жовтня 2022 15:02
У Тернополі спрацювала ППО: що відомо Фото: у Тернополі спрацювала ППО (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вдень у понеділок, 17 жовтня, у Тернополі чути звуки вибухів. Повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Тернополя Сергія Надала в Facebook.

"Не знімайте та не викладайте у мережу роботу ППО. Ворог моніторить інформаційний простір. Віримо в ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, практично в той же час, вдень 17 жовтня, вибухи лунали у Хмельницькій та у Вінницькій областях. Незабаром стало відомо про повторні вибухи у Вінницькій області.

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