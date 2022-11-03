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Жителів Сумської області попередили про артилерійський обстріл з боку РФ

Фото: Жителів Сумської області попередили про артилерійський обстріл з боку РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, російські окупанти відкрили вогонь по Білопільській громаді у Сумській області з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Білопільська громада. Артилерійський обстріл", - йдеться у повідомленні.

Очільник області закликав жителів сховатись в укриття.

Про жертви та руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, що у середу, 2 листопада, росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак окупантів постраждали приватні будинки та водогін.

Раніше росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області - Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.

Також росіяни ведуть наступ на трьох напрямках, а ЗСУ збили вісім безпілотників.

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