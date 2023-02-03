Жителів Слов'янська попередили про можливу евакуацію

За його словами, наразі росіяни обстрілюють Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку з невеликої відстані. Це значно ускладнює можливість відслідковування ракет. Це несе небезпеку саме для цивільного населення.

Він зауважив, що у Слов’янську наразі ситуація стабільна. У місті є світло, газ та вода, воно також декілька місяців не зазнавало обстрілів.

"Однак сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільно, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, які знаходяться поруч. Чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", - заявив Лях.