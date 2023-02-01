ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вчора знову атакували Донецьку область: загинули четверо цивільних

Новость на русском →
Донецька область, Середа 01 лютого 2023 08:49
Окупанти вчора знову атакували Донецьку область: загинули четверо цивільних Фото: окупанти вчора знову атакували Донецьку область, є жертви та поранені (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби атакували кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 січня росіяни вбили 4 мешканців Донецької області: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі. Ще 6 людей в області отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1339 осіб, ще 2939 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше влада Бахмута повідомила, що під постійними обстрілами в місті на 31 січня проживали близько 6,5 тисячі жителів.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, у тому числі підліток, та 5 людей поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
"Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії