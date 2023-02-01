Окупанти вчора знову атакували Донецьку область: загинули четверо цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 січня росіяни вбили 4 мешканців Донецької області: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі. Ще 6 людей в області отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1339 осіб, ще 2939 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.