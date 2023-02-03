Жителей Славянска предупредили о возможной эвакуации

По его словам, россияне обстреливают Славянск, Краматорск, Дружковку с небольшого расстояния. Это значительно усложняет возможность отслеживания ракет. Это представляет опасность именно для гражданского населения.

Он отметил, что в Славянске ситуация стабильная. В городе есть свет, газ и вода, он также несколько месяцев не подвергался обстрелам.

"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", - заявил Лях.