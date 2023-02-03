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Жителей Славянска предупредили о возможной эвакуации

Фото: жителей Славянска предупредили о возможной эвакуации (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В случае, если оккупанты усилят свои обстрелы и линия фронта приблизится к Славянску - местным жителям придется эвакуироваться.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

По его словам, россияне обстреливают Славянск, Краматорск, Дружковку с небольшого расстояния. Это значительно усложняет возможность отслеживания ракет. Это представляет опасность именно для гражданского населения.

Он отметил, что в Славянске ситуация стабильная. В городе есть свет, газ и вода, он также несколько месяцев не подвергался обстрелам.

"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", - заявил Лях.

Напомним, в результате обстрелов кафиров за минувшие сутки погибли четверо жителей Донецкой области.

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СлавянскэвакуацияРоссийская Федерация