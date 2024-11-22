Жителів Рівного та району попередили про екстрені відключення світла: в чому причина

"Цієї ночі у зв’язку зі стабілізацією енергосистеми в електромережі можливе незначне коливання напруги. Йдеться про Рівне та Рівненський район", - повідомив Коваль.

Він закликав жителів міста та району не вмикати чутливі електроприлади та знизити споживання.

Також, як зазначив глава ОВА, на території області є ймовірність екстрених відключень світла.