Жителів Рівного та району попередили про екстрені відключення світла: в чому причина

У Рівному та районі в ніч на 23 листопада можуть вимикати світло. У зв'язку зі стабілізацією енергосистеми в електромережі можливе незначне коливання напруги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Олександра Коваля.
"Цієї ночі у зв’язку зі стабілізацією енергосистеми в електромережі можливе незначне коливання напруги. Йдеться про Рівне та Рівненський район", - повідомив Коваль.
Він закликав жителів міста та району не вмикати чутливі електроприлади та знизити споживання.
Також, як зазначив глава ОВА, на території області є ймовірність екстрених відключень світла.
За інформацією "Укренерго" в Україні у суботу, 23 листопада, все ще діятимуть графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати в однієї черги з 8:00 до 22:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада.
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