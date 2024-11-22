Жителей Ровно и района предупредили об экстренных отключениях света: в чем причина

"Этой ночью в связи со стабилизацией энергосистемы в электросети возможно незначительное колебание напряжения. Речь идет о Ровно и Ровенском районе", - сообщил Коваль.

Он призвал жителей города и района не включать чувствительные электроприборы и снизить потребление.

Также, как отметил глава ОВА, на территории области есть вероятность экстренных отключений света.