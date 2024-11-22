Жителей Ровно и района предупредили об экстренных отключениях света: в чем причина

В Ровно и районе в ночь на 23 ноября могут выключать свет. В связи со стабилизацией энергосистемы в сети возможно незначительное колебание напряжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.
"Этой ночью в связи со стабилизацией энергосистемы в электросети возможно незначительное колебание напряжения. Речь идет о Ровно и Ровенском районе", - сообщил Коваль.
Он призвал жителей города и района не включать чувствительные электроприборы и снизить потребление.
Также, как отметил глава ОВА, на территории области есть вероятность экстренных отключений света.
По информации "Укрэнерго", в Украине в субботу, 23 ноября, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать в одной очереди с 8:00 до 22:00.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.