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Жителей Ровно и района предупредили об экстренных отключениях света: в чем причина

Фото: жителей Ровно и района предупредили об экстренных отключениях света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Ровно и районе в ночь на 23 ноября могут выключать свет. В связи со стабилизацией энергосистемы в сети возможно незначительное колебание напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.

"Этой ночью в связи со стабилизацией энергосистемы в электросети возможно незначительное колебание напряжения. Речь идет о Ровно и Ровенском районе", - сообщил Коваль.

Он призвал жителей города и района не включать чувствительные электроприборы и снизить потребление.

Также, как отметил глава ОВА, на территории области есть вероятность экстренных отключений света.

Отключение света в Украине

По информации "Укрэнерго", в Украине в субботу, 23 ноября, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать в одной очереди с 8:00 до 22:00.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября.

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РовноРовенская областьЭлектроэнергияОтключения света