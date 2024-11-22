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Світла буде більше: "Укренерго" оновило графіки відключень на 23 листопада

П'ятниця 22 листопада 2024 17:00
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Світла буде більше: "Укренерго" оновило графіки відключень на 23 листопада Ілюстративне фото: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 23 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у суботу, 23 листопада, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати у однієї черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 23 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 8:00 - 22:00 - одна черга відключень.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада.

Також відомо, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто нагадати, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго.

Повернення графіків відключення світла в Україні

Вранці неділі, 17 листопада, Російська федерація в черговий раз завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до повернення графіків відключення електроенергії.

Водночас через велике споживання електроенергії вчора в Україні було екстрено змінено дію графіків.також змінено. Це пов'язано з тим, що зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні.

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