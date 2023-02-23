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Жителів Рівненської області просять утриматися від масових заходів 24 лютого: причина

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Рівненська область, Четвер 23 лютого 2023 11:17
Жителів Рівненської області просять утриматися від масових заходів 24 лютого: причина Фото: жителів Рівненської області просять утриматися від масових заходів 24 лютого (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області жителів закликали 24 лютого утриматися від масових заходів. Адже ворог можу готувати провокації, чи вдатися до ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Враховуючи можливі провокації ворога, потенційну загрозу ракетних ударів на території нашої держави, Рівненська обласна військова адміністрація радить утриматися від проведення масових заходів на території області у п’ятницю, 24 лютого. Аби не ставити під загрозу безпеку цивільних осіб", - написав Коваль.

Він пояснив, йдеться про покладання квітів та проведення інших активностей з фізичною присутністю представників громадськості.

"Також вкотре наголошую: під час оголошення сигналу "повітряна тривога" обов’язково знайдіть безпечне місце або відвідайте найближче укриття". Зважаючи на "любов" ворога до символічних дат, не варто ставити під ризик життя та здоров’я громадян", - додав Коваль.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що ворог може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого,

Додамо, за даними ГУР, російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.

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Рівненська область воздушная тревога ракетный удар
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