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Жителей Ровенской области просят воздержаться от массовых мероприятий 24 февраля: причина

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Ровенская область, Четверг 23 февраля 2023 11:17
Жителей Ровенской области просят воздержаться от массовых мероприятий 24 февраля: причина Фото: жителей Ровенской области просят воздержаться от массовых мероприятий 24 февраля (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Ровенской области жителей призвали 24 февраля воздержаться от массовых мер. Ведь враг может готовить провокации или прибегнуть к ракетной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Учитывая возможные провокации врага, потенциальную угрозу ракетных ударов на территории нашего государства, Ровенская областная военная администрация советует воздержаться от проведения массовых мероприятий на территории области в пятницу, 24 февраля. Чтобы не ставить под угрозу безопасность гражданских лиц", - написал Коваль.

Он пояснил, что речь идет о возложении цветов и проведении других активностей с физическим присутствием представителей общественности.

"В очередной раз подчеркиваю: во время объявления сигнала "воздушная тревога" обязательно найдите безопасное место или посетите ближайшее укрытие". Учитывая "любовь" врага к символическим датам, не стоит ставить под риск жизнь и здоровье граждан", - добавил Коваль.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что враг может прибегнуть к ракетным атакам в период 22-24 февраля,

По данным ГУР, российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля. Но он будет невелик.

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