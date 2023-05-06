Жителів окупованої частини Запорізької області просять допомогти ЗСУ: що відомо

Жителів окупованої частини Запорозької області закликали долучитись до знищення окупантів за допомогою чат-боту "єВорог".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.
"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області - надсилайте заявки про техніку росіян у "єВорог", - заявив Федоров.
За його словами, на мапі вказані конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них:
До чат-боту варто написати, якщо ви помітили в цих населених пунктах
"Цінне кожне повідомлення. За можливості обережно робіть фото чи відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у "єВорог" видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані", - зауважив міністр.
Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.
Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.
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