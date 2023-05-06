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Жителей оккупированной части Запорожской области просят помочь ВСУ: что известно

Фото: чат-бот "єВорог" (РБК-Украина Юля Червинская)
Автор: Карина Левицкая

Жителей оккупированной части Запорожской области призвали приобщиться к уничтожению оккупантов с помощью чат-бота "єВорог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минцифры Михаила Федорова.

"Военным очень нужна ваша помощь в Запорожской области - присылайте заявки о технике россиян в "єВорог", - заявил Федоров.

По его словам, на карте указаны конкретные населенные пункты, относительно которых необходима информация. Среди них:

  • Васильевка;
  • Токмак;
  • Каменка-Днепровская;
  • Днепрорудное;
  • Энергодар;
  • Роды.

Чат-боту следует написать, если вы заметили в этих населенных пунктах

  • танки;
  • БТРы;
  • бензовозы;
  • ракетные комплексы С300;
  • "Искандеры";
  • перемещение колонн техники;
  • скопление личного состава.

"Ценное каждое сообщение. По возможности осторожно делайте фото или видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в "єВорог" удалите переписку с чатом и все отправленные данные", - отметил министр.

Напомним, 5 мая гаулейтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

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