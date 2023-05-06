Жителей оккупированной части Запорожской области просят помочь ВСУ: что известно

"Военным очень нужна ваша помощь в Запорожской области - присылайте заявки о технике россиян в "єВорог", - заявил Федоров.

По его словам, на карте указаны конкретные населенные пункты, относительно которых необходима информация. Среди них:

Васильевка;

Токмак;

Каменка-Днепровская;

Днепрорудное;

Энергодар;

Роды.

Чат-боту следует написать, если вы заметили в этих населенных пунктах

танки;

БТРы;

бензовозы;

ракетные комплексы С300;

"Искандеры";

перемещение колонн техники;

скопление личного состава.

"Ценное каждое сообщение. По возможности осторожно делайте фото или видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в "єВорог" удалите переписку с чатом и все отправленные данные", - отметил министр.

Напомним, 5 мая гаулейтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

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