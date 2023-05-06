Жителів окупованої частини Запорізької області просять допомогти ЗСУ: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.

"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області - надсилайте заявки про техніку росіян у "єВорог", - заявив Федоров.

За його словами, на мапі вказані конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них:

Василівка;

Токмак;

Кам’янка-Дніпровська;

Дніпрорудне;

Енергодар;

Пологи.

До чат-боту варто написати, якщо ви помітили в цих населених пунктах

танки;

БТРи;

бензовози;

ракетні комплекси С300;

"Іскандери";

переміщення колон техніки;

скупчення особового складу.

"Цінне кожне повідомлення. За можливості обережно робіть фото чи відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у "єВорог" видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані", - зауважив міністр.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

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