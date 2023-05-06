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Жителів окупованої частини Запорізької області просять допомогти ЗСУ: що відомо

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Запорізька область, Субота 06 травня 2023 18:27
Жителів окупованої частини Запорізької області просять допомогти ЗСУ: що відомо Фото: чат-бот "єВорог" (РБК-Україна Юля Червінська)
Автор: Каріна Левицька

Жителів окупованої частини Запорозької області закликали долучитись до знищення окупантів за допомогою чат-боту "єВорог".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.

"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області - надсилайте заявки про техніку росіян у "єВорог", - заявив Федоров.

За його словами, на мапі вказані конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них:

  • Василівка;
  • Токмак;
  • Кам’янка-Дніпровська;
  • Дніпрорудне;
  • Енергодар;
  • Пологи.

До чат-боту варто написати, якщо ви помітили в цих населених пунктах

  • танки;
  • БТРи;
  • бензовози;
  • ракетні комплекси С300;
  • "Іскандери";
  • переміщення колон техніки;
  • скупчення особового складу.

"Цінне кожне повідомлення. За можливості обережно робіть фото чи відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у "єВорог" видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані", - зауважив міністр.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

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