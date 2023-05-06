Жителей оккупированной части Запорожской области просят помочь ВСУ: что известно
Жителей оккупированной части Запорожской области призвали приобщиться к уничтожению оккупантов с помощью чат-бота "єВорог".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минцифры Михаила Федорова.
"Военным очень нужна ваша помощь в Запорожской области - присылайте заявки о технике россиян в "єВорог", - заявил Федоров.
По его словам, на карте указаны конкретные населенные пункты, относительно которых необходима информация. Среди них:
- Васильевка;
- Токмак;
- Каменка-Днепровская;
- Днепрорудное;
- Энергодар;
- Роды.
Чат-боту следует написать, если вы заметили в этих населенных пунктах
- танки;
- БТРы;
- бензовозы;
- ракетные комплексы С300;
- "Искандеры";
- перемещение колонн техники;
- скопление личного состава.
"Ценное каждое сообщение. По возможности осторожно делайте фото или видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в "єВорог" удалите переписку с чатом и все отправленные данные", - отметил министр.
Напомним, 5 мая гаулейтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.
Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.
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