ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей оккупированной части Запорожской области просят помочь ВСУ: что известно

Новина українською →
Запорожская область, Суббота 06 мая 2023 18:27
Жителей оккупированной части Запорожской области просят помочь ВСУ: что известно Фото: чат-бот "єВорог" (РБК-Украина Юля Червинская)
Автор: Карина Левицкая

Жителей оккупированной части Запорожской области призвали приобщиться к уничтожению оккупантов с помощью чат-бота "єВорог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минцифры Михаила Федорова.

"Военным очень нужна ваша помощь в Запорожской области - присылайте заявки о технике россиян в "єВорог", - заявил Федоров.

По его словам, на карте указаны конкретные населенные пункты, относительно которых необходима информация. Среди них:

  • Васильевка;
  • Токмак;
  • Каменка-Днепровская;
  • Днепрорудное;
  • Энергодар;
  • Роды.

Чат-боту следует написать, если вы заметили в этих населенных пунктах

  • танки;
  • БТРы;
  • бензовозы;
  • ракетные комплексы С300;
  • "Искандеры";
  • перемещение колонн техники;
  • скопление личного состава.

"Ценное каждое сообщение. По возможности осторожно делайте фото или видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в "єВорог" удалите переписку с чатом и все отправленные данные", - отметил министр.

Напомним, 5 мая гаулейтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация Запорожская область
NEWS
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой