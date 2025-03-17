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Жителів однієї з областей попередили про перебої зі світлом: коли очікуються

Запорізька область, Понеділок 17 березня 2025 17:45
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Жителів однієї з областей попередили про перебої зі світлом: коли очікуються Ілюстративне фото: у Запорізькій області відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У низці населених пунктів Запорізької області 18 і 19 березня можуть відключати світло. Відключення будуть уночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Запоріжжяобленерго" у Facebook.

У компанії попередили, що ДТЕК "Дніпровські електромережі", яка є суміжним ліцензіатом розподілу електроенергії, проводитиме аварійно-відновлювальні роботи.

Жителів однієї з областей попередили про перебої зі світлом: коли очікуютьсяФото: відключення світла у Запорізькій області (скриншот)

Тож 18 березня та 19 березня з 00:00 до 07:00 можливі відключення електроенергії жителям 92 сіл.

З повним списком населених пунктів, де відключатимуть світло, можна ознайомитися на Facebook-сторінці "Запоріжжяобленерго".

Відключення світла

Нагадаємо, в Україні ситуація зі світлом залишається складною, оскільки енергосистема країни сильно пошкоджена внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Зокрема, сьогодні, 17 березня, вранці стало відомо, що російські окупанти намагалися атакувати Полтавську область.

Через ворожі атаки в Кременчуцькому районі Полтавської області було запроваджено аварійні відключення електромережі. Без світла в регіоні залишилося понад 1000 споживачів.

При цьому сьогодні діють відключення світла для бізнесу та промисловості. Вони тривають до 20:00.

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Запорізька область Електроенергія Вимкнення світла
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