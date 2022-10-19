Жителів Одеси та області закликають завтра не виходити на вулицю без необхідності: у чому причина

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про сильне погіршення погоди 20 жовтня. В Одесі та області очікується сильний поривчастий північно-західний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеса.Офіційно.

Також вночі можливий невеликий дощ, вдень без опадів. У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія просить максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок.

Також у міськадміністрації рекомендують не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок.