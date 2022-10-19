Жителей Одессы и области призывают завтра не выходить на улицу без необходимости: в чем причина

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о сильном ухудшении погоды 20 октября. В Одессе и области ожидается сильный порывистый северо-западный ветер со скоростью до 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одеса.Офіційно.

Также ночью возможен небольшой дождь, днем ​​без осадков. В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Также в горадминистрации рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток.