RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Одессы и области призывают завтра не выходить на улицу без необходимости: в чем причина

Фото: погода в Одессе сильно ухудшится, ожидают порывы ветра (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о сильном ухудшении погоды 20 октября. В Одессе и области ожидается сильный порывистый северо-западный ветер со скоростью до 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одеса.Офіційно.

Также ночью возможен небольшой дождь, днем ​​без осадков. В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Также в горадминистрации рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток.

Ранее сообщалось, что в Украине в четверг, 20 октября, ожидается похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег.

Ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала на новой неделе погодные качели. Она не исключила, что если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПогода в Украине