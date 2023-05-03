Жителів Нікополя попередили про загрозу обстрілу

Російські війська ведуть підготовку до можливого обстрілу міста Нікополь ввечері середи, 3 травня. Містян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.
"Освітлювальний боєприпас над Нікополем. Ворог готується до обстрілу міста", - написав Євтушенко.
За його словами, було також помічено активність ворожої артилерії.
Жителям міста радять зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Росіяни сьогодні обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Вони також вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.
Кількість загиблих внаслідок атаки російських окупантів по Херсонській області 3 травня зросла до 17 людей.
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