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Жителів Нікопольського району попередили про загрозу артобстрілу

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Четвер 09 лютого 2023 23:28
Жителів Нікопольського району попередили про загрозу артобстрілу Фото: мешканців Нікопольського району попередили про загрозу артобстрілу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителів населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Повідомляється, що на лівому березі Дніпра у тимчасово окупованих районах Запорізької області зафіксовано рух артилерії російських військ на позиції, з яких може здійснюватися обстріл прибережних громад Нікопольського району.

Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч на 9 лютого обстріляли із ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний. Також було пошкоджено шістнадцять приватних будинків, сім господарських будівель, два автомобілі, будівлі приватного підприємства, а одну господарську споруду зруйновано повністю

Також нагадаємо, щоу Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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