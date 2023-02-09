Жителів Нікопольського району попередили про загрозу артобстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Повідомляється, що на лівому березі Дніпра у тимчасово окупованих районах Запорізької області зафіксовано рух артилерії російських військ на позиції, з яких може здійснюватися обстріл прибережних громад Нікопольського району.

Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч на 9 лютого обстріляли із ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний. Також було пошкоджено шістнадцять приватних будинків, сім господарських будівель, два автомобілі, будівлі приватного підприємства, а одну господарську споруду зруйновано повністю

Також нагадаємо, щоу Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.