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Жителей Никопольского района предупредили об угрозе артобстрела

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Четверг 09 февраля 2023 23:28
Жителей Никопольского района предупредили об угрозе артобстрела Фото: жителей Никопольского района предупредили об угрозе артобстрела (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителей населенных пунктов Никопольского района Днепропетровской области предупредили об угрозе артиллерийского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Сообщается, что на левом берегу Днепра во временно оккупированных районах Запорожской области зафиксировано движение артиллерии российских войск на позиции, из которых может производиться обстрел прибрежных громад Никопольского района.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 9 февраля обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб гражданский. Также были повреждены шестнадцать частных домов, семь хозяйственных построек, два автомобиля, здания частного предприятия, а одно хозяйственное сооружение разрушено полностью

Также напомним, что в Днепре вечером 8 февраля раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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