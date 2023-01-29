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Жителів Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу РФ

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Дніпропетровська область, Неділя 29 січня 2023 23:22
Жителів Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу РФ Фото: мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Жителів прибережних територій Нікопольського району попередили про роботу ворожої артилерії у ніч проти 30 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Мешканців просять залишатися в укриттях.

"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії, знаходитесь у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 29 січня завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень.

РБК-Україна писала про те, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. Внаслідок удару поранення отримала медсестра.

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