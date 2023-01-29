Жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрела РФ

Жителей прибрежных территорий Никопольского района предупредили о работе вражеской артиллерии в ночь на 30 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы районной военной администрации Евгения Евтушенко.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты утром 29 января нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.

РБК-Украина писало о том, что россияне обстреляли областную клиническую больницу в Херсоне. В результате удара ранения получила медсестра.

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