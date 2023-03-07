У жителів Миколаєва сьогодні може не бути води: в чому причина
Фото: у жителів Миколаєва сьогодні може не бути води (Getty Image)
У вівторок, 7 березня, у Миколаєві тимчасово може бути відсутнє водопостачання або подача здійснюватиметься із зниженим тиском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на "Миколаївводоканал".
"Увага! Сьогодні з 11 години та орієнтовно до 15 години, вода в місто подаватиметься зі зниженим тиском. Можливо десь взагалі буде відсутня", - сказано у повідомленні.
Така ситуація виникла через технічну проблема на одній з насосних станцій водопроводу.
Нагадаємо, що 7 лютого у Миколаєві також виникали проблеми з функціонуванням насосних станцій водопроводу.
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