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У жителів Миколаєва сьогодні може не бути води: в чому причина

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Миколаїв, Вівторок 07 березня 2023 10:55
У жителів Миколаєва сьогодні може не бути води: в чому причина Фото: у жителів Миколаєва сьогодні може не бути води (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 7 березня, у Миколаєві тимчасово може бути відсутнє водопостачання або подача здійснюватиметься із зниженим тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на "Миколаївводоканал".

"Увага! Сьогодні з 11 години та орієнтовно до 15 години, вода в місто подаватиметься зі зниженим тиском. Можливо десь взагалі буде відсутня", - сказано у повідомленні.

Така ситуація виникла через технічну проблема на одній з насосних станцій водопроводу.

Нагадаємо, що 7 лютого у Миколаєві також виникали проблеми з функціонуванням насосних станцій водопроводу.

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Миколаїв Водопостачання
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