У жителей Николаева сегодня может не быть воды: в чем причина

Во вторник, 7 марта, в Николаеве временно может отсутствовать водоснабжение или подача будет осуществляться с пониженным давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на "Николаевводоканал" .

"Внимание! Сегодня с 11 часов и ориентировочно до 15 часов, вода в город будет подаваться с пониженным давлением. Возможно, где-то вообще будет отсутствовать", - сказано в сообщении.

Такая ситуация возникла из-за технической проблемы на одной из насосных станций водопровода.

Напомним, 7 февраля в Николаеве также возникали проблемы с функционированием насосных станций водопровода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.