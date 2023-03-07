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У жителей Николаева сегодня может не быть воды: в чем причина

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Николаев, Вторник 07 марта 2023 10:55
У жителей Николаева сегодня может не быть воды: в чем причина Фото: у жителей Николаева сегодня может не быть воды (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 7 марта, в Николаеве временно может отсутствовать водоснабжение или подача будет осуществляться с пониженным давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на "Николаевводоканал".

"Внимание! Сегодня с 11 часов и ориентировочно до 15 часов, вода в город будет подаваться с пониженным давлением. Возможно, где-то вообще будет отсутствовать", - сказано в сообщении.

Такая ситуация возникла из-за технической проблемы на одной из насосных станций водопровода.

Напомним, 7 февраля в Николаеве также возникали проблемы с функционированием насосных станций водопровода.

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Николаев Водоснабжение
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