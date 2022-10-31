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Жителів Луцька просять запастися водою на завтра через припинення електропостачання

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Луцьк, Понеділок 31 жовтня 2022 15:42
Жителів Луцька просять запастися водою на завтра через припинення електропостачання Фото: жителів Луцька просять запастися водою на завтра через припинення електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканців Луцька закликають запастися питною та технічною водою на завтра, 1 листопада, через припинення електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луцьку міську раду.

Зазначається, що завтра буде зупинено електропостачання деяких об’єктів КП "Луцькводоканал" у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах.

Так, з 9:00 до 18:00 в правобережній частині Луцька від річки Стир (центральна частина міста, 33, 40 квартали та інші райони) буде припинено водопостачання або суттєво понижено тиск подачі води в мережі.

У зв'язку з цим жителів просять завчасно подбати про добовий запас питної води і підготувати воду для технічних цілей.

Нагадаємо, що сьогодні через пошкодження енергетичного об'єкта біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Луцьк Електроенергія Водопостачання
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