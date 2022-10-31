Жителів Луцька просять запастися водою на завтра через припинення електропостачання

Мешканців Луцька закликають запастися питною та технічною водою на завтра, 1 листопада, через припинення електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луцьку міську раду .

Зазначається, що завтра буде зупинено електропостачання деяких об’єктів КП "Луцькводоканал" у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах.

Так, з 9:00 до 18:00 в правобережній частині Луцька від річки Стир (центральна частина міста, 33, 40 квартали та інші райони) буде припинено водопостачання або суттєво понижено тиск подачі води в мережі.

У зв'язку з цим жителів просять завчасно подбати про добовий запас питної води і підготувати воду для технічних цілей.