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Жителей Луцка просят запастись водой на завтра из-за прекращения электроснабжения

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Луцк, Понедельник 31 октября 2022 15:42
Жителей Луцка просят запастись водой на завтра из-за прекращения электроснабжения Фото: жителей Луцка просят запастись водой на завтра из-за прекращения электроснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Луцка призывают запастись питьевой и технической водой на завтра, 1 ноября, из-за остановки электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет.

Завтра будет прекращено электроснабжение некоторых объектов КП "Луцкводоканал" в связи с проведением ремонтных работ на сетях.

Так, с 9:00 до 18:00 в правобережной части Луцка от реки Стырь (центральная часть города, 33, 40 кварталы и другие районы) будет прекращено водоснабжение или существенно снижено давление подачи воды в сети.

В связи с этим жителей просят заблаговременно позаботиться о суточном запасе питьевой воды и подготовить воду для технических целей.

Напомним, что сегодня из-за повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

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Луцк Электроэнергия Водоснабжение
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