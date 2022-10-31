Жителей Луцка просят запастись водой на завтра из-за прекращения электроснабжения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет .

Завтра будет прекращено электроснабжение некоторых объектов КП "Луцкводоканал" в связи с проведением ремонтных работ на сетях.

Так, с 9:00 до 18:00 в правобережной части Луцка от реки Стырь (центральная часть города, 33, 40 кварталы и другие районы) будет прекращено водоснабжение или существенно снижено давление подачи воды в сети.

В связи с этим жителей просят заблаговременно позаботиться о суточном запасе питьевой воды и подготовить воду для технических целей.