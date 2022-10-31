Жителей Луцка просят запастись водой на завтра из-за прекращения электроснабжения
Жителей Луцка призывают запастись питьевой и технической водой на завтра, 1 ноября, из-за остановки электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет.
Завтра будет прекращено электроснабжение некоторых объектов КП "Луцкводоканал" в связи с проведением ремонтных работ на сетях.
Так, с 9:00 до 18:00 в правобережной части Луцка от реки Стырь (центральная часть города, 33, 40 кварталы и другие районы) будет прекращено водоснабжение или существенно снижено давление подачи воды в сети.
В связи с этим жителей просят заблаговременно позаботиться о суточном запасе питьевой воды и подготовить воду для технических целей.
Напомним, что сегодня из-за повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.
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